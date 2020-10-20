Глава Кубани Вениамин Кондратьев: На приобретение жилья медикам в следующем году будет выделено 300 млн рублей

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на приобретение жилья для краснодарских медиков бюджет в этом году выделил 200 млн. рублей. Еще 300 млн рублей будут выделены в следующем году. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края

На приобретение жилья для врачей в 2021 году Кубань собирается выделить 300 миллионов рублей. В этом году на решение жилищных проблем краснодарских медиков край уже направил 200 млн рублей. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева до конца этого года для медицинских работников будет куплено 80 квартир.

Во время совещания по социально-экономическому развитию края губернатор подчеркнул: одна из главных задач, стоящих перед региональной медициной, - повышение качества услуг. А для этого необходимо в первую очередь решить кадровый вопрос.

– О проблемах в этом направлении мне постоянно пишут жители, - рассказал Вениамин Кондратьев. - Необходимо продолжить ремонтировать сельские больницы и поликлиники, строить офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты. Особое внимание – решению кадрового вопроса, особенно на селе.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогут привлечь на работу в деревни и села около 500 медиков. При этом создание качественной медицины невозможно без одновременного решения социальных проблем врачей. Молодые специалисты остро нуждаются в жилье.

– Мы активно работаем с субсидиями медикам на приобретение и аренду жилья. На этот год было 200 млн, на следующий год запланировано 300 млн рублей, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Еще один жизненно важный для края вопрос – строительство поликлиник. Их нехватка особенно остро ощущается в быстро растущих городах - в Сочи и Краснодаре. Губернатор поручил главам территорий найти подходящие земельные участки, на которых можно будет построить поликлиники.

В крае создаются комфортные условия для работы медиков, особенно пристальное внимание уделяется развитию медицины на селе.

- Мы строим новые современные офисы врачей общей практики в станицах и хуторах — за пять лет их количество увеличилось на 50%, - рассказал ранее Вениамин Кондратьев. - С прошлого года все районные больницы переданы в собственность края — это позволило нам ускорить все бюрократические процедуры, чтобы быстрее делать ремонты, - подчеркивает губернатор.

В этом году краевой бюджет выделил на реконструкцию больниц и поликлиник в два раза больше средств, чем в прошлом - 1,7 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы 40 медицинских учреждений.