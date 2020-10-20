Томская область первой в Сибири закончила уборку зерновых и зернобобовых

При этом урожайность зерновых в Томской области стала рекордной и составила 26,2 центнера с гектара. По этому показателю Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края (32 ц/га).

При этом 12 томских сельхозпредприятий (20,5% от всех хозяйств региона), занимающихся растениеводством, получили урожай свыше 30 центнеров с гектара в бункерном весе.

Лидерами по урожайности зерновых стали «Дубровское», намолотившее 74 ц/га озимой пшеницы, КФХ «Игловский» (72 ц/га яровой пшеницы), «Заречное» (70,6 ц/га яровой пшеницы), «Агро» (48,8 ц/га ярового овса) и СПК «Белосток» (46 ц/га ячменя и 40 ц/га гороха).