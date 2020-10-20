Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

Ирина Скобцева Фото: фотохроника ТАСС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования режиссёру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери, советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось её творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», – отметил в соболезновании российский лидер.

Путин отметил, что Скобцева была прекрасной актрисой, а также была «человеком яркого дарования и душевной щедрости». Кроме того, она подавала пример преданности профессии своим коллегам, ученикам а также зрителям.

Напомним, народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 93 лет во вторник, 20 октября, в эту же самую дату скончался и ее супруг Сергей Бондарчук. За свою карьеру Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах, и особенно она запомнилась зрителям по своей роли княжны Элен Курагиной в фильме «Война и мир».

Федор Бондарчук уже сообщил, что прощание с актрисой состоится в четверг, 22 октября, в 14:00. Траурная церемонии пройдет на Новодевичьем кладбище. Режиссёр заявил, что будет признателен тем, кто сможет присутствовать лично, но призвал воспользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.