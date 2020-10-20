Резкое увеличение объемов ввода жилья произошло в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилищное строительство в сентябре текущего года показало резкое увеличение объемов ввода жилья до 7,8 млн. кв. м., что стало наибольшим месячным показателем на протяжении текущего года, на 18,4 процента превысило аналогичный период прошлого года, и на 20,8 прибавило по отношению к августу. Такие данные приводит Росстат.

В сентябре этого года возведено 694 многоквартирных дома, тогда как годом ранее их было построено 620. Таким образом в этом году прирост составил 11,9 процентов.

Населением построено 31,81 тысяча жилых домов, что на 31,4 процента или на 7,6 тысяч домов больше, чем в прошлом году, из них 5,3 тысячи возведены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

«В настоящее время мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры государственной поддержки, в том числе, программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, а также льготное кредитование застройщиков», - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

По словам министра, своевременные решения кабмина помогли отрасли жилищного строительства практически восстановить докризисные темпы работы