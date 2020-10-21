В Совфеде высказались об идее Минфина сократить численность армии

В Совфеде не поддержали идею Минфина сократить численность армии Фото: REUTERS

Идея министерства финансов сократить личный состав российской армии не нашла поддержки в профильном комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Предложения Минфина по сокращению численности Вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем», - сказал глава комитета Виктор Бондарев, комментируя инициативу финансистов в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что численность и структура ВС России установлены верховным главнокомандующим «исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства». Сенатор подчеркнул, что устойчивая система комплектования сбалансирована по количеству должностей, занимаемых как военнослужащими, так и гражданским персоналом, а их сокращение сэкономить деньги из бюджета не поможет. И объяснил, почему.

«Во-первых, на реформу структуры ВС и на выплату компенсаций сокращенным военнослужащим будет потрачена значительная сумма, нивелирующая экономию. Во-вторых, хочу напомнить, что средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на списочную, а не на штатную численность», - уточнил Виктор Бондарев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с целью оптимизации бюджета Минфин разработал и направил в Совбез проект реформы Вооруженных сил, в частности, предполагающий сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Кроме того, финансовое ведомство предлагает увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет, а также отменить ежегодную индексацию пенсионных выплат.

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