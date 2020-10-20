Минобороны ответило Минфину про сокращения в армии: Хотите реформы «по-сердюковски»? Получите проблемы!

Численность и структура Вооруженных Сил установлена Верховным Главнокомандующим и определена исходя из обеспечения безопасности государства Фото: Павел МАРТИНЧИК

В распоряжении «Комсомольской правды» оказался ответ Министерства обороны на предложение Министерства финансов о сокращении численности Вооруженных Сил на 10% и социальных гарантий военнослужащим. Этот ответ направлен в Совбез России. В нем руководство военного ведомство выразило неприемлемость предлагаемых сокращений.

В ответе говорится, что численность и структура Вооруженных Сил установлена Верховным Главнокомандующим и определена исходя из обеспечения безопасности государства.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность», - говорится в ответе Минобороны.

А по поводу предлагаемого перевода отдельных военных на гражданскую службу, Минообороны ответило, ссылаясь на итоги «сердюковской» реформы армии: «Опыт по сокращению военнослужащих органов обеспечения в 2007-2012 годах показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемам, влияющим на боеспособность.»

Отдельно Минобороны остановилось на военных пенсиях.

«Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80% говорит о не понимании порядка исчисления военных пенсий, - говорится в документе, направленном Минобороны в Совбез. - Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50% денежного содержания за выслугу 20 лет до 85% за выслугу 32 и более лет».

Минобороны ответило Минфину про сокращения в армии Фото: Влад КОМЯКОВ

В Минобороны напомнили, что уже прорабатывали возможное повышение минимальной выслуги лет, дающей право выхода на пенсию, с 20 до 25 лет. Причем, с учетом уже проведенного увеличения для военных предельного срока службы на 5 лет. Но при условии компенсаций и повышения общего уровня социальной защищенности военных пенсионеров.

«Однако, Минфин России инициативу не поддержал, - говорится в письме Минобороны. - Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсаций бессмысленно».

Что касается предложения Минфина увеличить на 5 лет для военных срок начала участия в накопительной ипотеке, то, как считают в Минобороны, оно «не проработано и солдатами и сержантами не поддерживается». По расчетам военного ведомства, это лишь увеличит расходы на обеспечение служебным жильем и компенсации за наем квартир.

«Предложения Минфина не приведут к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшат материальное благополучие и социальный статус людей, характер службы которых сопряжен с опасностью для жизни и здоровья», - считают в Минобороны.

Подводя итог, военное ведомство заявило, что его руководство «высказало неприятие предложенных Минфином мер». Более того - «продолжит работу по расширению социальной защищенности военнослужащих и их семей».

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