В МЧС объяснили правила тушения горящего автомобиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У владельца автомобиля есть всего несколько минут на ликвидацию возгорания, иначе транспортное средство может сгореть полностью за четыре-шесть минут. Для тушения машины лучше возить с собой порошковый огнетушитель, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

- В преддверии заморозков и первого снега автолюбители озабочены заменой резины и зачастую забывают о другой очень важной проблеме: в случае возгорания автомобиль полностью сгорает за несколько минут. Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность, - отметили спасатели.

В министерстве напомнили, что в каждой машине обязательно должен быть огнетушитель. В первую очередь, он должен быть безопасным для водителя, поэтому лучше отдавать предпочтение порошковому устройству – оно может испачкать салон и кузов авто, зато имеет большую эффективности при тушении огня и требует минимальных знаний о том, как же это устройство использовать.

Допустимо также использование углекислотных огнетушителей, однако они не позволяют, к примеру, слегка приоткрыв крышку капота, ликвидировать начинающийся пожар.

- Раструб такого огнетушитель следует поворачивать строго в сторону пламени и фиксировать, иначе пена, охлажденная до - 75 градусов попадет на человек. А холодовые ожоги – это очень неприятно. Смесь содержит и токсичные вещества, а ветер не всегда дует в нужную сторону, - предупредили в МЧС на своем официальном сайте.

Эксперты напомнили, что в легковушке должен быть огнетушитель с массой огнетушащего вещества от двух килограмм, во внедорожниках – от трех, а в микроавтобусах и грузовиках – от пяти.