Адвокат Трампа заявил о фото несовершеннолетних на ноутбуке сына Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат действующего американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что на ноутбуке сына кандидаты на пост главы США Джозефа Байдена Хантера нашли фото несовершеннолетних девочек. Об этом правозащитник сообщил во вторник, 20 октября, в эфире телевизионного канала Newsmax TV.

В качестве доказательств Джулиани предоставил переписку Хантера Байдена с его отцом. Из нее следует: сын Байдена сообщил своему отцу о том, что его сводная сестра пожаловалось на то, что Хантер якобы общался по видеосвязи в обнаженном виде с некой девочкой-подростком. После сестра Хантера отрицала факт такого общения.

Адвокат Трампа утверждает также, что на компьютере Хантера Байдена нашли многочисленные снимки девочек-подростков, в том числе интимные. Рудольф Джулиани отметил, что уже передал все улики в полицию штата Делавэр.

Ранее правозащитник опроверг причастность российских спецслужб к утечке переписки сына Байдена. Он заявил, что на изъятом сотрудникам ФБР жестком диске содержится информация, которая может перевернуть ход выборов в Штатах.