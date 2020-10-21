В Подмосковье задержали руководителя патриотического кружка и директора детского центра, где после взрыва погиб школьник

В Лобне задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московской области задержаны два человека, которых подозревают в причастности к гибели 14-летнего школьника. Напомним, вечером во вторник, 20 октября, в подмосковной Лобне прогремел взрыв. На первом этаже детско-юношеского центра сработала мина времен Великой Отечественной войны - по предварительной информации, боеприпас хранили в кабинете патриотического клуба «Каскад». 14-летний школьник получил осколочные ранения и скончался от потери крови еще до приезда врачей.

- В Лобне задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По информации kp.ru, директора центра «Созвездие» Маргариту Лукину и педагога Олега Егина (он бывший учитель истории) сейчас допрашивают следователи.

Как ранее сообщали kp.ru подростки, ранее посещавшие занятия клуба «Каскад», Егин время от времени проводил для детей в лесах выездные занятия с металлоискателем. В СК подозревают, что мужчина по какой-то причине мог хранить в кабинете не деактивированные старые боеприпасы.