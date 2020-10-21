В «Опоре России» рассказали, как изменился бизнес из-за пандемии

Бизнесмены все чаще отказываются от аренды, переходя в Сеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин рассказал, как изменился бизнес в России во время пандемии. В первую очередь предприниматели стали отказываться от аренды помещений. Опыт изоляции научил многих, что эта статья расходов способна привести к банкротству.

- Интерес к предпринимательству, основанному на арендных отношениях, резко снизился. Люди обожглись и теперь не хотят попадать в ловушку.

Зачастую бизнес смотрит в сторону собственных площадей или онлайн-офисов, - отметил в беседе с «Известиями» Калинин.

Еще одна характерная черта – бизнес стал вкладываться в IT и использовать технологии дистанционной работы.

- Многие стали уходить в самозанятость, чтобы сократить издержки перед другими людьми. С одной стороны, хорошо, цена продукта становится более конкурентной для потребителя. Но многие бизнесы это разоряет, например когда из салона уходит мастер со своей клиентурой, - заключил эксперт.

На ситуацию с бизнесом напрямую влияю ограничительные меры, которые вводят из-за коронавируса. с 17 октября в России ежедневно фиксируется по 14-16 тысяч заболевших. в связи с этим вводятся частичные ограничения, чтобы остановить болезнь.

Эксперт уверен, что показатель заболеваемости еще не вышел на плато.

- Максимальное число заболевших коронавирусом, я думаю, не будет достигать 18 тысяч в сутки. До конца года рост заболевших COVID-19 должен остановиться, - комментирует ФАН вирусолог Анатолий Альтштейн.