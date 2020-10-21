Курс рубля на 21 октября 2020: доллар снизился до 77,1 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи американская валюта снизилась по отношению к российской на 0,31 процента, достигнув отметки в 77,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 21 октября 2020 года по состоянию на 10:00 по московскому времени.

В этот момент евро торговался на отметке в 91,45 рубля, снизившись в цене на 0,04 процента. В 10605 по столичным часам доллар поднялся до 77,13 рубля, показав снижение на 0,28 процента, а евро – до 91,46 рубля (-0,03 процента).

Российский рынок акций сегодня открылся ростов индексов биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,31 процента до 2811,87 пункта, а индекс РТС показал рост на 0,4 процента, достигнув отметки в 1145,30 пункта.

Напомним, что вчера евро на открытии торгов Московской биржи поднялось выше 92 рублей впервые с 8 октября.