На показатели аварийности на дорогах чаще всего влияет скоростной режим, заявил эксперт

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На показатели аварийности на российских дорогах влияет не столько инфраструктура, сколько скоростные режимы. Такое мнение в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" озвучил научный руководитель ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», кандидат технических наук Вадим Валерианович Донченко.

Он считает, что если пешеходное движение не отделено от автомобильного ограждением, то на таком участке должно существовать ограничение скорости не более 50 км.

"Всемирная организация здравоохранения проводила эти исследования, и нормы были определены исходя из порога смертности - 30, 50, 80. Мы должны снизить скорость до такого предела, когда мы максимально понижаем смертность людей на участке", - пояснил эксперт.

Ведущая программы Наталья Агре добавила, что из-за нехватки тротуаров и пешеходных переходов люди часто идут вдоль дорог и в темноте их совсем непросто заменить. В качестве одной из мер решения проблемы Вадим Донченко предложил раздавать гражданам светоотражающие стикеры и брелки.

В России уже неоднократно проводились такие акции. Только в рамках одной из них было распространено свыше миллиона световозвращающих элементов.