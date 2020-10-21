Коронавирус у Гоши Куценко: что известно о состоянии здоровья актера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи диагностировали коронавирус у Гоши Куценко, заслуженного артиста России. О состоянии состоянии здоровья актера рассказал в среду, 21 октября, его агент.

- Да, он госпитализирован в медицинское учреждение из-за коронавируса, - сообщил он в интервью ТАСС.

На своей странице в социальной сети Instagram сам Гоша Куценко подтвердил факт своего заражения.

- Коронавирус – опаснейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить. Не будьте безрассудны. Помогите себе и медикам. Они опять взялись за подвиги, - отметил 53-летний актер, призывая фанатов использоваться средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию для противодействия пандемии.

Заслуженный артист России также сообщил, что в связи с его болезнью назначенный на 21 и 22 октября «Love Letters» перенесен на 8 декабря этого года. Площадка остаe тся без изменении - театр на Таганке.