Доктор Мясников назвал четыре типа коронавируса. Фото: Сергей Фадеевич/ТАСС
Доктор Александр Мясников перечислил четыре типа коронавируса. По его словам, COVID-19 переносится людьми по нескольким разным сценариям:
— бессимптомное течение болезни;
— коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ;
— осложнения в виде нетяжелой пневмонии;
— агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.
Мясников добавил, что четвертый вариант особенно опасен в том случае, если у пациента есть хронические заболевания.
Ранее инфекционист Владимир Чуланов рассказал, сколько займет восстановление после коронавируса. При легкой форме заболевания на это уходит около одного месяца. Однако если COVID-19 протекал в тяжелой форме, то восстановление может растянуться до полугода.
Процедура восстановление включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. В целом она похожа на ту, которую проходят пациенты с хроническими заболеваниями легких.