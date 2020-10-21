Российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем

В НЦУО подчеркнули, что весь полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) сообщили, что 21 октября, в среду, Российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем.

Российскими радиолокационными системами над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены две приближающихся к госгранице цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили военные.

Российский экипаж идентифицировал приближающиеся к государственной границе воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США. После обнаружения самолеты-разведчики совершили разворот и удалились от границы РФ.

Отмечено, что нарушения госграницы допущено не было. После выполнения задания российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В НЦУО подчеркнули, что весь полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это не первая попытка ВВС США произвести разведку вдоль российских границ. Ранее, 17 сентября 2020 года российский истребитель МиГ-31, из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота, поднимался в воздух на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США.