Как распознать ложь по улыбке человека, объяснил психолог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт в области поведения человека Тимофей Бараковский объяснил, как распознать насколько искренен ваш собеседник. По улыбке можно понять: фальшивая она или отражает реальные чувства человека.

Даже если собеседник говорит о своей радости и улыбается во все 32 зуба, этот вовсе не указывает на его открытость. Зачастую такое проявление больше похоже на формальность или даже мольбу о помощи.

- Выражая настоящие эмоции, у человека образуются „мешочки“ под глазами и напрягаются мышцы щек — именно по этим двум факторам можно определить, искренне ли собеседник вам улыбается, — отметил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Фальшивая улыбка больше напоминает оскал. Ее часто можно увидеть у манекенщиц, стюардесс, представителей сферы услуг. Им положено улыбаться по регламенту.

Но данный факт вовсе не значит, что вас обманывают, просто улыба, как часть форменного стиля.

А вот если собеседник, который не пытается вам что-то продать или оказать услугу, начинает ухмыляться или улыбаться на одну сторону, то это эмоция презренья.

Если при такой ухмылке сильно сжаты губы, то «подавление стресса».

- Человек не хочет показывать вам свои переживания, поэтому он сжимает губы, — объяснил эксперт в области поседения человека.

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