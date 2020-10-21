При испытаниях британской вакцины от коронавируса умер доброволец

При испытаниях вакцины от коронавируса в Бразилии умер доброволец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca в Бразилии умер доброволец. Об этом сообщает в среду газета Globo со ссылкой на бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa.

"Из соображений этики и конфиденциальности" в документе не раскрыта причина смерти пациента, а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

На данный момент не известно, получал ли 28-летний мужчина плацебо или оксфордскую вакцину, поскольку исследование проводилось двойным слепым методом.

НИИ "Д'Ор", проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, отметил, что всего в международной программе исследований препарата от коронавируса принимают участие 8 тысяч человек.

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты оксфордской вакцины в Бразилии.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.