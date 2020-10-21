Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro исчерпывают заряд батареи с 5G быстрее, чем с 4G

Флагманская модель - iPhone 12 Pro держит заряд в формате 4G 11 часов 24 минуты и в формате 5G 9 часов 6 минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Портал Apple Insider со ссылкой на результаты тестирования новинок Apple сообщил, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro работают без подзарядки в формате связи пятого поколения 5G значительно меньше, чем в формате связи четвертого поколения 4G.

Согласно результатам тестирования, батареи iPhone 12 в формате 4G работают без подзарядки 10 часов 23 минуты, а в формате 5G - 8 часов 25 минут.

Флагманская модель - iPhone 12 Pro держит заряд в формате 4G 11 часов 24 минуты и в формате 5G 9 часов 6 минут.

Разница составляет 118 минут для первой модели и 139 минут для второй.

По данным портала, условия проверки предполагались быть практически идеальными. В реальных обстоятельствах батареи новых смартфонов Apple должны быть еще менее емкими.

По его оценке портала, линейка iPhone 12 уступает смартфонам с операционной системой Android, поддерживающим 5G.

Напомним, что на прошлой неделе компания Apple презентовала новую серию смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Усовершенствованная новинка имеет ряд преимуществ перед прежними моделями компании. Улучшеная камера и обновленный дизайн одни из немногих качеств нового iPhone 12. Ожидается, что новый он будет представлен сразу в четырёх вариантах: с дисплеями разных размеров, цветом и разной цены.