Трамп помиловал пятерых заключенных Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп подписал документ о помиловании пятерых американских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

- Президент подписал исполнительные решения о помиловании с целью смягчения приговоров в отношении Леноры Логан, Рашеллы Рид, Чарльза Тэннера, Джона Болена и Кертиса Макдональда, - говорится в тексте, пишет ТАСС.

Так, Рид была осуждена за мошенничество, а все остальные заключенные получили свой срок за наркотики.

По мнению американских властей, все нарушители закона уже встали на путь исправления и заслуживают снисхождения главы государства.

- Благодаря своим решениям и возможности выбора в сторону лучшего, которые эти лица приняли во время заключения для улучшения своей жизни и жизни окружающих, президент определил, что они заслуживают помилования, - заявили в Белом доме.