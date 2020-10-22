Последние новости на утро 22 октября 2020: Путин пообещал не вводить тотальные ограничения из-за COVID-19

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 22 октября 2020 года: Российский президент Владимир Путин пообещал не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса в России.

- По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать, - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Корабль "Союз МС-16" с тремя члена экипажа МКС благополучно приземлился в Казахстане. На Землю прилетели космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Их состояние оценивается как хорошее.

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Он уже выбросил пепел на высоту порядка 10 тысяч метров над уровнем моря.

Американский лидер Дональд Трамп подписал документ о помиловании пятерых американских граждан. Президент решил помиловать осужденных с целью смягчения приговоров. Теперь помилование будет действовать в отношении Леноры Логан, Рашеллы Рид, Чарльза Тэннера, Джона Болена и Кертиса Макдональда.

В МИД Армении назвали единственное решение проблемы Нагорного Карабаха - урегулировать ситуацию нужно "исключительно мирным путем". К этому же решению стороны, конфликтующие из-за непризнанной республики, призывали ранее и в Кремле. Напомним, 27 сентября 2020 года Армения и Азербайджан вновь начали вести бои и поочередно выступать с обвинениями в адрес друг друга.