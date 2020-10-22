Составлен рейтинг 10 самых матерящихся городов России Фото: REUTERS

В ходе исследования социальных сетей и постов, которые выкладывали жители регионов России, специалисты Digital-агентства «Интериум» выяснили, на сколько распространена нецензурная лексика в российских городах.

В текущем года эксперты агентства отметили изменения. Они сообщили, что, по сравнению с результатами прошлого года, новичками в этом году стали мегаполисы и крупные города, которые вытеснили менее населенные города, прежде занимавшие десятку рейтинга.

Аналитики связывают такие изменения с тем, что жители больших городов с трудом переживают происходящее сегодня, связанное с пандемией коронавируса, финансовыми затруднениями, а также прошедшем карантином. Используя бранные слова, люди выплескивают свои психологические проблемы в соцсетях.

При этом мата в целом стало больше, аналитики также отметили и расширяющийся лексикон бранных слов, который увеличился почти вдвое, на 91 слово.

В лидерах рейтинга, как и годом ранее, оказался город Дно, Псковская область, где «матерный индекс» составляет 1786,05, в то время как у второго места, Краснодар, частота матерной бранных составляет уже 131,87. Тройку закрывает Москва с индексом 111,37.

Рейтинг 10 самых матерящихся городов России

1. Дно - индекс 1786,05

2. Краснодар, - 131,87

3. Москва - 111,37

4. Калининград - 109,3

5. Санкт-Петербург - 105,22

6. Анапа - 88,16

7. Мурманск - 84,35

8. Ростов-на-Дону - 83,92

9. Петрозаводск - 82,38

10. Владивосток - 79,25