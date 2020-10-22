Россиян призвали не делать томографию «на всякий случай» Фото: Александр ГЛУЗ

Проверка легких при помощи компьютерной томографии без необходимости и «на всякий случай» несет риски, поскольку не помогает выявить инфекцию и создает нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин

Специалист назвал показания для КТ, среди которых одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

Тюрин отметил, что, если томография не выявила изменения в легких, то это не значит, что у пациента нет заражения, поскольку его может обнаружить только лабораторная диагностика. По его словам, КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции, и не является методом скрининга.

«Во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях, в целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать КТ легких ... Призываю граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай", так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», - заявил он.

Для определения наличия коронавирусной инфекции Тюрин посоветовал сдавать ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева.