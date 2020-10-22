Губернатор Вениамин Кондратьев: На Кубани за пять лет отремонтируют и оснастят 450 учреждений культуры

За последние 5 лет на Кубани отремонтировали 400 учреждений культуры. До 2025 года регион модернизирует еще 450 объектов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

В Краснодарском крае до 2025 года будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием 450 учреждений культуры. Их модернизация проводится в рамках профильного нацпроекта и государственной краевой программы «Развитие культуры». Особое внимание уделяется развитию досуговых центров на селе. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, сельские клубы — это настоящие точки притяжения, и нужно сделать все, чтобы они были интересны и молодежи, и старшему поколению.

– В станицах это без преувеличения центры жизни, и они должны быть комфортными для жителей, отвечать современным требованиям, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - И здесь речь идет не только о замене кровли или инженерных сетей. Учреждения должны быть интересными для жителей всех возрастов, прежде всего, для молодежи.

За последние пять лет на Кубани уже отремонтировали и переоборудовали 400 культурных центров. Средства на реконструкцию выделялись из бюджетов разных уровней — и из федерального, и из краевого.

- Мы набрали хороший темп по ремонту и оснащению домов культуры, особенно в сельской местности. И эту работу мы будем продолжать, - отметил губернатор.

В планах до 2025 года — ремонт и переоборудование еще 450 объектов. 250 учреждений культуры отремонтируют, еще 200 – модернизируют и оснастят новой техникой. Для 50 досуговых центров закупят новые музыкальные инструменты. В курортных Анапе и Геленджике в рамках нацпроекта появятся виртуальные концертные залы. А в нескольких районах края будут открыты модельные библиотеки с доступом посетителей к Национальной электронной библиотеке. В них помимо привычных всем читальных залов оборудуют еще и творческие мастерские.

Один из самых важных вопросов в регионе — развитие детского творчества. За последние пять лет финансирование музыкальных школ, домов культуры и других учреждений дополнительного образования для детей выросло в разы. С 2015 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева объем средств, выделяемых на ремонт и оборудование детских образовательно-культурных учреждений был увеличен с 15 миллионов до 550 миллионов рублей.