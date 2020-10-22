Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Адвокат рассказал, почему потерпевшие против смягчения приговора Ефремову

Ранее актер выплатил 3 миллиона потерпевшей стороне
Источник:kp.ru
Комментарии (6)Комментарии (6)
Адвокат рассказал, почему потерпевшие против смягчения приговора Ефремову

Адвокат рассказал, почему потерпевшие против смягчения приговора Ефремову

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат потерпевших Александр Добровинский объяснил, почему потерпевшая сторона выступает против смягчения приговора осужденному на восемь лет лишения свободы за смертельное аварии актеру Михаилу Ефремову, несмотря на уплаченные 3 миллиона.

«А ведь никто не прочёл до конца наш гражданский иск, в котором была указана сумма компенсации в 3 млн 110 тысяч рублей. 3 миллиона нам заплатили, а оставшиеся деньги - это сумма расходов на похороны - будем взыскивать через суд», - рассказал корреспонденту kp.ru

Напомним, ранее Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу в размере 3 миллионов рублей. Потерпевшие ранее получили по 200 тысяч рублей ранее, а оставшуюся сумму правозащитники осужденного принесли прямо в зал суда в портфеле в виде наличных.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве