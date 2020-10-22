Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ

Эдвард Сноуден Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, и теперь сможет навсегда оставаться в стране. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

«Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе», - сказал, отметив, что о получение российского гражданства бывший сотрудник АНБ пока не думает.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о масштабной слежке американских и британских спецслужб за гражданами. Некоторое время скрывался от преследования со стороны Штатов и в 2014 году получил вид на жительство в РФ. В 2017 году срок был продлен еще на три года.

Не так давно президент США Дональд Трамп пообещал «очень внимательно» изучить ситуацию с главным героем одного из самых громких «шпионских скандалов», а также рассмотреть возможность его помилования в случае, если тот вернется на родину.