Рекорд по тестированию: акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла в Дагестане

Фото: Минздрав России

С 16 по 22 октября жители Республики Дагестан приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах Республики: Хасавюрте, Дербенте, Буйнакске, Каспийске, Махачкале. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 1000 человек.

Фото: Минздрав России

Это едва ли не рекордные показатели за четыре месяца — столько длится акция Минздрава России по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Белые ГАЗели с красной лентой на бортах проехали уже большую часть России, включая регионы Крайнего Севера и Кавказ. Дагестан стал 38-м регионом на пути мобильных пунктов тестирования (МПТ).

Фото: Минздрав России

- Дагестан впервые принимает участие во всероссийской акции по тестированию на ВИЧ, и акция в Республике прошла очень успешно, - сказала на торжественной церемонии первый заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева. - Это заслуга организаторов, медицинских специалистов, сотрудников центра-СПИД, а также волонтеров. Всем важно знать, что сегодняшние возможности диагностики и лечения позволяют сохранить человеку жизнь и здоровье, но при условии раннего выявления заболевания.

Фото: Минздрав России

- В рамках акции мы совмещаем различные форматы профилактических мероприятий, которые направлены на повышение информированности граждан по теме ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ, - подытожила заместитель директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Анна Грошева. - Мы быстро, бесплатно, анонимно тестируем на ВИЧ всех желающих с обязательным дотестовым и послетестовым консультированием. Мы проводим обучение медицинских работников, а с прошлого года практикуем взаимодействие с родителями в рамках общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде. ВИЧ-инфекция – это социальное заболевание и в силах каждого из нас защитить себя от заражения.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка

Даже если у вас диагностировали ВИЧ, это еще не значит, что вы не можете стать мамой здорового малыша. Нужно соблюдать простые правила: принимать лекарства и строго выполнять все рекомендации лечащего врача, который знает, как защитить партнера и будущего ребенка от инфицирования.

Почти 99 процентов ВИЧ-положительных российских беременных женщин рожают здоровых детей.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

МПТ приедут в Саратовскую область

С 26 октября по 2 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Саратовской области: Пугачеве, Балаково, Вольске, Энгельсе, Саратове. Тестирование занимает всего 15 минут и проходит с соблюдением всех мер профилактики против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru