Госдума продлит дачную амнистию до 2026 года

Госдума продлит дачную амнистию еще на пять лет до 2026 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии. Ее хотят продлить еще на пять лет до 1 марта 2026 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления прав на частные жилые и садовые дома. Действующее положение истекает в следующем году. После этого правообладатели участков должны будут следовать порядку, вступившим в силу с 4 августа 2018 года: сообщать властями о начале и завершении строительства и ждать согласований.

Авторами документа выступили сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников

Напомним, дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года, то есть уже 14 лет. За это время граждане смогли в упрощенном порядке оформить права более, чем на 13 миллионов объектов недвижимости. В их числе жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.