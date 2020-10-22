Защита Михаила Ефремова намерена обжаловать новый приговор

Судья вынесла актеру приговор 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Мосгорсуде, 22 октября состоялся апелляционное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места событий.

Защита актера просила сократить меру пресечения до 4 лет условно, но, выслушав все прения, судья вынесла приговор 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Адвокаты заявили о намерение обжаловать новый приговор в кассации.

Напомним, что Михаил Ефремов был признан виновным по делу о смертельном ДТП. Судебный процесс длился три месяца, 8 сентября судья Елена Абрамова вынесла приговор, согласно которому актер будет отбывать наказание в колонии общего режима в течении 8 лет. Ефремов отказался от защиты Эльмана Пашаева и нашел себе новых защитников. Апелляция состоялась 22 октября. Защита актера просила провести экспертизу, которая могла бы подтвердить, что не только Ефремов виновен в ДТП, но и погибший Сергей Захаров, который вероятно не использовал ремень безопасности. Судья отказала в экспертизе, но сократила срок для Михаила Ефремова - 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.