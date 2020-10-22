Песков оценил выступление Путина на заседании «Валдая»

Песков дал оценку выступления Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил концептуальный характер выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Речь главы государства обоснована текущей обстановкой в мире, заявил представитель Кремля в интервью программе "Большая игра", фрагмент которого был показан на Первом канале.

"Чем определяется концептуальный характер выступления президента? Текущим моментом. Никогда мир еще в новейшей и новой истории не сталкивался с такими вызовами для глобального здравоохранения с точки зрения пандемии, для экономического кризиса, который носит по истине глобальный масштаб", — сказал он.

Напомним, что 22 октября Владимир Путин выступил на международном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства затронул такие темы, как экология, политика двойных стандартов, санкции против России и эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса.