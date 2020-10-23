Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия видит открытую цензуру со стороны Twitter и Facebook, которые навешивают ярлыки на российские СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала одной из опасностей в цифровой сфере монополизацию онлайн-рынка, а также доминирование только западных корпораций и отсутствие транспарентности и общепринятых правил.

«Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС.

Захарова также напомнила о так называемой «охоте на ведьм», когда несогласных с американской политикой простых пользователей, экспертов и журналистов называют «российскими ботами», «троллями», и лишают возможности высказывать своё мнение.

Напомним, ранее, комментируя блокировку российских аккаунтов Facebook, Захарова назвала эти действия вмешательством в дела России, а также «зачисткой» и «моделированием» информационного пространства.