Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что экономика России по ряду позиций восстанавливается, и назвал ключевым вопросом увеличение доходов граждан и рост занятости.

«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление», - сказал глава государства в ходе совещание по экономическим вопросам в пятницу, 23 октября.

По его словам, такая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности, которая в августе – сентябре находилась около уровней отметок прошлого года, также похожая картина отмечается в части грузооборота на железной дороге, однако по внутренним перевозкам присутствует небольшой рост. «Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму», - отметил президент.

Российский лидер добавил, что инфляция к середине октября составила 3,9 процента в годовом выражении, и отмечается ценовая стабильность.

Напомним, ранее в ходе обсуждения бюджета страны премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление доходов россиян, а также уровня занятости в стране и спроса стоит ждать уже в следующем году.