Почему россияне берут айфоны в кредит, объяснила психолог

Психолог объяснила, почему россияне берут айфоны в кредит Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог Анна Шерер объяснила, почему россияне так часто берут смартфоны в кредит.

- Если вы спросите напрямую у человека, почему он купил эту последнюю модель, вам в ответ объяснят, рационализируют, разложат все по полочкам. Потому что крутой дизайн, интерфейс необычный и так далее. Но в основе лежит иррациональный мотив. Этот телефон является отражением моей я-концепции. Этот телефон говорит обо мне то, что я хочу, чтобы люди обо мне думали, - рассказала психолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 23 октября в продажу поступил новый Iphone 12. Правда, в этом году за смартфоном впервые не выстроилась очередь. В этот раз возле магазина на Тверской улице собралось не больше 20 человек.

Цены на iPhone 12 mini в России начинаются от 69 990 рублей. iPhone 12 обойдется покупателям в 79 990 рублей, а iPhone 12 Pro - от 99 990. Однако iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini появятся в продаже только с 13 ноября.