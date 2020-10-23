Причина смерти Айдара Акаева: сын первого президента Киргизии скончался от отравления алкоголем и наркотиками

Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Фото: СОЦСЕТИ

Причиной смерти Айдара Акаева стало отравление алкоголем и наркотиками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

О смерти одного из четырех сыновей первого президента Киргизии стало известно 6 февраля. По предварительным данным, сообщалось, что мужчина умер от остановки сердца, не дожив до своего 44-летия всего две недели.

Спустя полгода источник в правоохранительных органах сообщил 5-tv.ru, что на самом деле причиной смерти стало отравление от смешения алкоголя и кокаина. Проверка показала, что именно это сочетание привело к остановке сердца.

Аскар Акаев - советский и киргизский государственный и политический деятель, с 1990 по 2005 годы был президентом Киргизии. Его сын Айдар также принимал участие в политической деятельности и в 2005 году был избран в парламент. Однако из-за смены власти, итоги выборов были аннулированы.

В результате, вся семья бывшего президента покинула родину. С тех пор и до самой смерти Айдар Акаев проживал в России.