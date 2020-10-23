Дональд Трамп заявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений

Трамп объявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений". Об этом сообщил в пятницу, 23 октября, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений. Это еще один важный шаг к построению мира на Ближнем Востоке с участием еще одной страны, которая присоединяется к "Авраамовым соглашениям", - написал Дир на своей странице в Twitter.

Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс США о своем намерении исключить Судан из списка спонсоров терроризма. Такое решение было принято после того, как власти Судана выплатили компенсации жертвам экстремизма в размере 335 млн долларов.

А 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Мир был заключен благодаря активному посредничеству в конфликте США.

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