Ученые создали робота с мозгом из нейронов крысы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Группа ученых из США смогла создать робота, мозг которого оказался полностью составлен из нейронов крысы.

Живой мозг Гордона, как создатели назвали крысо-робота, способен взаимодействовать с механическим телом по Bluetooth. Об этом стало известно сообщает AFP.

Оказывается, нейроны (от 50 до 100 тысяч), составляющие мозг животного, были выделены из эмбриона крысы. После этого исследователи отделили их друг от друга с помощью ферментной обработки и поместили в специальную камеру с питательной средой.

Там также находится дополнительна сеть, состоящая из 60 электродов. Они выполняют роль своеобразного передатчика между живыми и механическими элементами робота.

В результате скрещивания робота и крысы электрический импульс, полученный от нейронов, с помощью электродов преобразуется в сигнал, который заставляет работать те или иные структуры Гордона. Цель эксперимента по созданию биоробота - изучение механизмов хранения воспоминаний в мозгу.