Руководителя космического центра арестовали на два месяца

Роскосмос не комментирует информацию о задержании директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В субботу, 24 октября, поступило сообщение, что директор космического центра "Восточный" Роман Бобков арестован на два месяца.

Следственный комитет выдвинул ему обвинение в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме «Восточный». Вместе с ним обвиняется и главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев.

В отношении Бобкова возбуждено уголовное дело по статье подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Следствие считает, что Роман уговорил Дмитрия Фоминцева намеренно «закрыть глаза» на нарушения технических регламентов, требований проектной документации, при этом составить фальшивые заключения на построенные сооружения. "Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей", — говорится в материалах дела.

Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года, сообщил "Коммерсант".

Госкорпорация «Роскосмос» отказалась комментировать произошедшее, но подчеркнула, что оказывает содействие следственным органам, передает ТАСС.