Голосование Дональда Трампа на выборах президента США 2020 состоялось досрочно

Трамп досрочно проголосовал на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп в субботу, 24 октября 2020 года, досрочно поучаствовал в голосовании на всеобщих выборах. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сказал глава государства журналистам, покидая избирательный участок, расположенный в библиотеке в штате Флорида.

Примечательно, что Трамп был в защитной маске.

К слову, в 2019 году президент сменил место прописки - теперь его постоянным местом жительства в документах указано поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump tower на Пятой авеню на Манхэттене. Именно этим обусловлено место голосования.

Досрочно в США свои голоса отдали 50 миллионов человек. Об этом сообщает портал United States Elections Project.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.