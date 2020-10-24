Владимир Путин возглавил рейтинг доверия жителей России

Владимир Путин слал лидером, вызывающим у россиян доверие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг доверия граждан страны.

Второе место рейтинга занял министр иностранный дел России Сергей Лавров, на третей позиции оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кроме того, согласно исследованиям, граждане РФ доверяют многим деятелям культуры: журналисту Андрею Малахову, артисту Максиму Галкину, актеру Константину Хабенскому и журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает РБК.

Ранее Владимиру Путин рассказал о ключевых задачах правительства в период пандемии. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями являются увеличение доходов граждан и повышение уровня занятости населения.

Так, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России отметил, что «ни тотальный контроль, ни жесткость правоохранительных органов, ни вытеснение частной инициативы или ущемление гражданской активности, ни мощь вооруженной силы и оборонного потенциала не сравняться с главным значимым «оружием» страны - доверием граждан».