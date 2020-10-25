Коронавирус в Москве, последние новости на 25 октября 2020 года: коэффициент заболевших снижается, а пожилых начали прививать вакциной

Статистика нескольких недель сохраняется в районе психологической отметки в пять тысяч больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число выявленных случаев коронавируса в столице последние несколько дней сохраняется на одном уровне. Накануне было объявлено, что прирост заболевших составил 4453 пациента. Статистика нескольких недель сохраняется в районе психологической отметки в пять тысяч больных.

В оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Москве сообщили, что на больничные койки попали 1339 пациентов. При этом число вылечившихся составило около 2,6 тысяч москвичей. Не все из них были госпитализированы.

Большинство заболевших это по-прежнему молодые люди от 18 до 45 лет. Не снижается доля пожилых: около 16% новых случаев, это люди старше 66 лет.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе.

При этом коэффициент распространения Covid-19 в Москве опустился до показателей августа. Цифру рассчитывают путем деления числа зарегистрированных больных за последние четыре дня на выявленные случаи «короны» за четыре дня до этого. Показатель является одним из факторов снятия противовирусных ограничений.

Тем временем в Кремлевской больнице начинают прививать от коронавируса пациентов в возрасте. Их считают самой уязвимой группой. За состоянием испытателей вакцины будут наблюдать в стационаре.

Вирусолог столичного института Гамалеи назвал самый опасный и неконтролируемый источник коронавируса. Им оказались люди, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме. Академик считает таких людей одной из угроз для окружающих.

На радио «Комсомольская правда» ученый из МГУ Алексей Аграновский предположил, когда в стране наступит плато по ковиду. «Перегородкой», которая должна замедлить распространения инфекции, должна стать вакцинация. А пока что прирост гарантируют вернувшиеся отпускники и сезонное снижение иммунитета.