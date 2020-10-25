Заболевший коронавирусом лидер «Справедливой России» рассказал о своем самочувствии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов накануне получил положительный тест на коронавирус. В эфире Радио «Комсомольская правда» политик рассказал, что переносит заболевание без симптомов и в настоящее время чувствует себя неплохо.

- Температуры нет, просто, к сожалению, положительный тест. Никаких симптомов, если не считать слабость. В начале ломало все, как будто вагоны разгружал, но это прошло буквально за сутки. Очередной тест сдам в начале следующей недели. На всякий случай нужно сделать КТ, - сообщил он.

Сергей Миронов считает, что переболеть коронавирус без особых симптомов ему помог здоровый образ жизни. Он рассказал, что каждое утро делает зарядку, не курит и сознательно не употребляет алкоголь, а также регулярно занимается в спортивном зале.

- Никаких «кремлевских таблеток» и спецлечения – это все ерунда. Главное – включать мозги и здравый смысл. Если ты о себе не позаботишься, никто не позаботится. Тело надо держать в форме и все будет нормально, - добавил лидер «Справедливой России».

Ранее Сергей Миронов сообщал, что продолжает работать в дистанционном формате и планирует оставаться в постоянном диалоге с коллегами по всем рабочим вопросам.