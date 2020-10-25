Состояние богатейшего человека Европы увеличилось на $8 млрд за неделю

В рейтинге мировых миллиардеров Бернар Арно уступает только главе Amazon Джеффу Безосу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, разбогател за неделю на восемь миллиардов долларов. Теперь состояние Арно превысило отметку в 122 миллиарда долларов.

Стоимость акций LVMH поднялась на 6% в течение прошлой неделе с 15 по 22 октября после того, как в компании заявили, что мировой рынок предметов роскоши начал восстанавливаться после кризиса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что кризис для отрасли ещё не прошёл, поскольку LVMH также сообщила 15 октября о падении выручки на 21% за десять месяцев 2020 года. Особенно снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль от косметики, напитков, ювелирных изделий и розничной торговли. При этом продажи одежды и кожаных изделий принесли на 12% больше прибыли, чем за аналогичный срок в 2019 году.