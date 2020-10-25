Новые случаи заражения коронавирусом в России на 25 октября 2020: в стране выявили 16 710 заболевших

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 миллиона человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявили 16 710 новых заражённых коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 1 513 877 человек. Оперштаб также сообщает, что новые заражённые зафиксированы в 84 регионах России из 85, а симптомов COVID-19 не было у 26,7% заболевших.

Кроме того, за сутки полностью выздоровели 7 704 человека. Всего российские врачи смогли вылечить уже 1 138 522 человека.

Также за сутки от заражения коронавирусом и сопутствующих болезней скончались 229 человек. За всё время эпидемии COVID-19 в России от заражения умерли 26 050 человек.

Наибольшее число заражений за минувшие сутки специалисты зарегистрировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Также в число десяти регионов с самым высоким числом новых заболевших сегодня, 25 октября, вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край и Республика Крым.