Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 миллиона человек

За прошедшие сутки в стране выявили 16 710 новых пациентов с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 25 октября, общее число заразившихся коронавирусом в России превысило отметку в полтора миллиона человека, увеличившись за сутки на 16 710 новых заражённых.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, прирост два дня составляет 1,1%. Самый низкий показатель прироста заболеваемости зафиксирован в Чеченской Республике - 0,4%, а также в Дагестане, Московской области, Татарстане и Чувашской области - 0,6%.

Сейчас в России проходят лечение от коронавируса 349 305 человек.