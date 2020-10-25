В Кремле Нурмагомедова поздравили с победой над Гейджи

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал 29-ю победу Хабиба Нурмагомедова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейджи.

- Мы рады его победе. И поздравляем его, - сказал Дмитрий Песков в беседе с изданием "Чемпионат".

При этом пресс-секретарь президента России, комментируя решение Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру, заявил, что "всё остальное — его выбор".

Напомним, победа стала 29-й в карьере чемпиона. Бой с Джастином Гейджи стал первым после смерти его отца и единственного тренера - Абдулманапа Нурмагомедова. Бой завершился во втором раунде удушающим приёмом. Сразу после боя Нурмагомедов, не проигравший ни в одном бою за свою спортивную карьеру, объявил об уходе из спорта.

Сайт KP.ru сообщал, что Отец и тренер дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался утром 3 июля в 52-й московской больнице.