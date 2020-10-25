Вирусолог рассказал, когда наступит переломный момент во второй волне коронавируса Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Россия в скором времени выйдет на плато по коронавирусной инфекциии. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист, аллерголог, иммунолог Георгий Викулов, который отметил, что уменьшения числа новых случаев заражения будет наблюдаться уже до наступления нового года.

«Мы фактически сейчас уже находимся или непосредственно перед плато, или вступаем в плато в ближайшие, думаю, 7-10 дней, после этого наступит переломный момент», - заявил эксперт

Викулов отметил несколько факторов, которые оказывают влияние на такую динамику развития. По его словам, иммунная прослойка сформировалась еще в первое полугодие 2020 года и в России уже составляла около 30 процентов в начале лета. Кроме того, прослойка у детей регистрируется выше, чем у взрослых, и составляет более 50%, а по некоторым данным, достигает 60-70%. Также, некоторые переболели коронавирусом бессимптомно и имеют иммунитет к болезни, не зная об этом.

Вирусолог отмтеил, что на данный момент новый коронавирус мало изучен и поэтому сложно сказать, как долго сохраняется иммунитет. По некоторым данным антитела сохраняются всего 2 месяца, а по другим - они могут сохраняться от 4 месяцев до полутора-двух лет.

«Но важна профилактика, важны правильные действия, то есть, чтобы люди услышали рекомендации властей и медицинских работников, и не саботировали, не игнорировали эти рекомендации. Это в интересах каждого и общества в целом», - отметил Викулов.

Напомним, ранее профессор кафедры «Вирусология№, биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к весне следующего года. По его словам, именно к этому времени мы «психологически, и фактически будем себя чувствовать лучше».