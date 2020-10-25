Кудрин рассказал, в чем лучше хранить сбережения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал совет россиянам по хранению сбережений. По его словам, их лучше распределить между различными активами, а часть хранить в валюте.

Кудрин пояснил, что такой вариант предпочтителен, если средства не планируют тратить ближайшие год-полтора, но если средства небольшие и к ним собираются обращаться в ближайшие время, то их можно оставить в рубле.

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», - уточнил глава Счетной палаты.

По его словам, курс российской валюты останется около текущих значений до конца следующего года. «Это неблагодарная вещь - курс рубля прогнозировать», - отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил, что после сохранения Центральным Банком России ключевой ставки на уровне 4,25 процента годовых курс рубля значительно не изменится, при этом может укрепиться в долгосрочной перспективе рубль.