Михаил Ефремов снова пойдет в суд: артист надеется на смягчение приговора Фото: Иван МАКЕЕВ

Осужденный к 7,5 года колонии общего режима по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов рассчитывает на смягчение приговора. Защита артиста собирается подать жалобу в кассационную инстанцию. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии Москвы Алексей Мельников.

Адвокат актера Роман Филиппов сообщил, что подзащитный не удовлетворен решением суда, и рассчитывал на снижение приговора на три года или избрание местом отбывания колонии-поселения.

«Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен. Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», - приводит ТАСС слова защиты.

Напомним, актера признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем в июне на Садовом кольце, когда джип артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который скончался от полученных травм. Изначально суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, но 22 октября на апелляции новая защита актера просила для него 4 года условно, но судья сократил срок лишь на 4 месяца. Ефремов будет отбывать наказание 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.