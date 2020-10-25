США заявили, что «подталкивают» Азербайджан к прекращению огня в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пытается подтолкнуть Баку к прекращению огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«По указанию президента мы провели выходные, стараясь посредничать в достижении мира между Арменией и Азербайджаном. Армения согласилась на прекращение огня, Азербайджан пока нет. Мы подталкиваем их к этому», - сказал советник американского лидера в интервью телеканалу CBS.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября этого года. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и достигли соглашения о перемирии для обмена погибшими и пленными. Однако буквально на следующий день стороны начали заявлять о нарушении условий прекращения огня со стороны своего противники.

Лидеры России, США и Франции, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, возглавляющие Минскую группу ОБСЕ, призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, и начать переговоры без предварительных условий.