Алиев: у Азербайджана «нет мыслей» переходить на территорию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанские военные не перешли на территорию Армении. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что таких мыслей нет.

«Право на нашей стороне, мы воюем на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность, не перешли на территорию Армении, таких мыслей нет. Если бы была такая мысль, давно бы реализовали. Для этого не надо предпринимать много усилий», - сказал азербайджанский лидер.

Алиев также заявил о переход под контроль азербайджанских войск большей части Кельбеджарского района, и в общей сложности более ста населенных пунктов с начала боевых действий в регионе Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с французскими парламентариями заявил, что Алиев контролирует максимум «третью часть» боевых действий в Карабахе. По его словам, во все эти действия вовлечены военнослужащие Турции, а также наемники, которые контролируются турецкими военными, находящимися в Азербайджане.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и достигли соглашения о перемирии. Однако в скором времени страны начали заявлять о нарушении условий договора со стороны противники.