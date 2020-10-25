Неожиданное полезное свойство томатного сока назвали специалисты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Употребление томатного сока способствует снижению артериального давления и способно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу в ходе исследований пришли ученые Токийского медицинского и стоматологического университета.

Как сообщает издание Rai Al Youm, в ходе эксперимента ученые отобрали 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение года пили несолёный томатный сок в неограниченных количествах. В результате выяснилось, что у 94 участников исследования с гипертонией снизилось кровяное давление, а у 125 добровольцев уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого холестерина»).

Специалисты отметили, что это первое исследование, изучающие влияние томатов или продуктов из них на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года в широком возрастном диапазоне

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